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16:45, 22 июня 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор расширил список компаний для «приземления»

Роскомнадзор добавил Amazon и 11 других компаний в перечень организаций для «приземления»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Роскомнадзор добавил Amazon Web Services и 11 других компаний в перечень организаций, обязанных выполнить требования закона о «приземлении». Об расширении списка сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению"», — пояснили в ведомстве. Помимо Amazon Web Services, в перечень включили в том числе Network Solutions, HostGator.com, GoDaddy.com, Bluehost.

Уточняется, что такая мера накладывает на попавшие в список компании обязательства открыть в России филиал или представительство российского юрлица, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями.

Прошлым летом Роскомнадзор добавил AliExpress в перечень организаций для «приземления». В ведомстве также рассказали, что компания выполнила основные требования законодательства, в том числе учредила российское юридическое лицо.

Перед этим Роскомнадзор наложил аналогичные обязанности на организацию Wikimedia Foundation Inc., поддерживающую инфраструктуру для онлайн-энциклопедия «Википедия».

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    Маргарита Щигарева
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