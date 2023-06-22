Роскомнадзор расширил список компаний для «приземления»

Роскомнадзор добавил Amazon и 11 других компаний в перечень организаций для «приземления»

Роскомнадзор добавил Amazon Web Services и 11 других компаний в перечень организаций, обязанных выполнить требования закона о «приземлении». Об расширении списка сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению"», — пояснили в ведомстве. Помимо Amazon Web Services, в перечень включили в том числе Network Solutions, HostGator.com, GoDaddy.com, Bluehost.

Уточняется, что такая мера накладывает на попавшие в список компании обязательства открыть в России филиал или представительство российского юрлица, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями.

Прошлым летом Роскомнадзор добавил AliExpress в перечень организаций для «приземления». В ведомстве также рассказали, что компания выполнила основные требования законодательства, в том числе учредила российское юридическое лицо.

Перед этим Роскомнадзор наложил аналогичные обязанности на организацию Wikimedia Foundation Inc., поддерживающую инфраструктуру для онлайн-энциклопедия «Википедия».