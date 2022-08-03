AliExpress включили в перечень выполняющих закон «о приземлении» компаний
Роскомнадзор включил AliExpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон «о приземлении». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В Роскомнадзоре рассказали, что компания выполнила основные обязанности, предусмотренные законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации».
Отмечается, что российское юридическое лицо AliExpress отвечает требованиям законодательства, на интернет-ресурсе компании присутствует форма для обращений российских граждан и организаций. Также организация зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
Кроме того, как отметили в ведомстве, компания выполнила требования законодательства о локализации персональных данных, обеспечив хранение и обработку персональных данных российских пользователей на территории России.