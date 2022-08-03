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AliExpress включили в перечень выполняющих закон «о приземлении» компаний

Роскомнадзор включил AliExpress в перечень компаний, выполняющих закон «о приземлении»

Фото: Aly Song / Reuters

Роскомнадзор включил AliExpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон «о приземлении». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Роскомнадзоре рассказали, что компания выполнила основные обязанности, предусмотренные законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации».

Отмечается, что российское юридическое лицо AliExpress отвечает требованиям законодательства, на интернет-ресурсе компании присутствует форма для обращений российских граждан и организаций. Также организация зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Кроме того, как отметили в ведомстве, компания выполнила требования законодательства о локализации персональных данных, обеспечив хранение и обработку персональных данных российских пользователей на территории России.

Евгения Наумова
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