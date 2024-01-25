Израиль снес здания в Газе для создания буферной зоны

FT: Израиль снес в Газе больше тысячи зданий для создания буферной зоны

Израиль готовится к созданию буферной зоны с сектором Газа, поскольку США выступили против изменения границ анклава. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Израильские военные снесли больше тысячи зданий и построек в Газе. Как отмечается в публикации, цель операции заключается в очищении территории «от террористов или инфраструктуры, ракетных установок и минометов (...), чтобы предоставить там [израильтянам] полную свободу действий».

Издание также приводит слова бывшего главы Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля Амоса Ядлина, который уже заявлял, что глубина подобной буферной зоны может составить до одного километра. «В буферной зоне никого не будет, только мины (...), чтобы 7 октября никогда больше не повторилось», — объяснил он.

Ранее стало известно, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС согласились на месячное перемирие. Отмечается, что во время приостановки боевых действий может состояться обмен пленными.