Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:06, 25 января 2024Мир

Израиль снес здания в Газе для создания буферной зоны

FT: Израиль снес в Газе больше тысячи зданий для создания буферной зоны
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Fadi Shana / Reuters

Израиль готовится к созданию буферной зоны с сектором Газа, поскольку США выступили против изменения границ анклава. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Израильские военные снесли больше тысячи зданий и построек в Газе. Как отмечается в публикации, цель операции заключается в очищении территории «от террористов или инфраструктуры, ракетных установок и минометов (...), чтобы предоставить там [израильтянам] полную свободу действий».

Издание также приводит слова бывшего главы Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля Амоса Ядлина, который уже заявлял, что глубина подобной буферной зоны может составить до одного километра. «В буферной зоне никого не будет, только мины (...), чтобы 7 октября никогда больше не повторилось», — объяснил он.

Ранее стало известно, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС согласились на месячное перемирие. Отмечается, что во время приостановки боевых действий может состояться обмен пленными.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США хотят вновь открыть черноморские проливы, закрытые для военных кораблей после начала СВО. Турция выступила против

      Российских детей захотели отправлять в летние лагеря в Северной Корее

      В Венгрии отказались проводить сессию парламента для решения по Швеции и НАТО

      Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии

      Раскрыта опасность COVID для младенцев

      В США захотели вывести свои войска из Сирии

      Угрожавшего поджечь склад Wildberries в Шушарах задержали

      Раскрыт размер гонорара актера Александра Петрова

      Европе указали на низкую обороноспособность и уязвимость без США и НАТО

      Российские студенты рассказали о зарплате мечты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше