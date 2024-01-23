Стало известно о согласии Израиля и ХАМАС на месячное перемирие

Reuters: Израиль и ХАМАС согласились на месячное перемирие и обмен пленных

Израиль и ХАМАС согласились на месячное перемирие, во время которого может состояться обмен пленными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Добиться такого результата удалось на переговорах под эгидой США, Египта и Катара, которые начались в конце прошлого года. Когда перемирие может вступить в силу, пока не сообщается.

При этом ХАМАС настаивает, что дальнейшее обсуждение возможно будет только, когда стороны договорятся о постоянном перемирии.

Накануне американское издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца при условии полного освобождения заложников. Однако речи о полном прекращении огня нет, что не устроило ХАМАС и там предложение Израиля отвергли.