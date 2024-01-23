Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца при одном условии

Axios: Израиль предложил ХАМАС перемирие на 2 месяца для освобождения заложников

Израиль через катарских и египетских посредников предложил радикальному движению ХАМАС прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца. Об этом написал интернет-портал Axios со ссылкой на источники.

В публикации уточняется, что Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца при одном условии — при освобождении всех заложников. Источники среди израильских официальных лиц сообщили, что соглашение является частью многоэтапной «сделки, предусматривающей освобождение всех заложников, удерживаемых в Газе».

Однако предложение «не включает соглашение о прекращении войны». Согласно данным Израиля, ХАМАС удерживает сейчас более 130 заложников. Израильские чиновники добавили, что «ждут ответа от ХАМАС, но подчеркнули, что настроены оптимистично относительно возможности добиться прогресса в последующие дни».

Первый этап соглашения подразумевает освобождение удерживаемых ХАМАС женщин, мужчин старше 60 лет и заложников в тяжелом состоянии. Затем предполагается освобождение военнослужащих, мужчин младше 60 лет и передача тел погибших заложников. В свою очередь Израиль начнет отпускать палестинцев, находящихся под стражей.