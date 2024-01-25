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10:18, 25 января 2024Ценности

Известная 58-летняя модель показала фигуру в бикини

Фото: @paulinaporizkov

Известная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором показала подтянутую фигуру в бикини голубого цвета. При этом на размещенном кадре видно, что изделие оформлено завязками. Также можно заметить, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы распущены.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ваша красота вечна», «Ты богиня!», «Невероятно выглядишь», «Все еще очень красива», «Горячо!» — высказывались они.

В ноябре Паулина Поризкова опубликовала откровенный снимок и порадовала фанатов. Тогда модель предстала перед камерой топлес, прикрыв книгой обнаженную грудь.

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      Мария Винар
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