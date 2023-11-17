Известная 58-летняя модель опубликовала снимок топлес

Известная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова опубликовала откровенный снимок и порадовала фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя манекенщица предстала перед камерой топлес, прикрыв книгой обнаженную грудь. При этом видно, что на ее лице присутствует макияж в нюдовых оттенках, а волосы уложены в легкие кудри.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под фото. «Из-за тебя мне хочется стать старше», «Ты такая красивая», «Невероятная женщина», «Опять ты выглядишь великолепно! Я завидую», «Нестареющая Паулина», — высказывались они.

В октябре Паулина Поризкова снялась в откровенных образах для португальской версии журнала Vogue. На размещенных кадрах манекенщица позировала, стоя голой у ванны. При этом она прикрыла часть тела белым полотенцем и подняла правую руку к голове.