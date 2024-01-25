Клава Кока похвасталась новым автомобилем за 20 миллионов рублей

Певица Клава Кока похвасталась новым Mercedes Maybach за 20 миллионов рублей

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) похвасталась новым роскошным автомобилем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором показала Mercedes-Benz Maybach с белым салоном, выполненный в лавандовом цвете. При этом модель и стоимость новой машины исполнительница не уточнила. Известно, что цена автомобиля из аналогичной линейки начинается от 20 миллионов рублей.

В ноябре 2023 года российский стример Слава Бустер также похвастался новой машиной за 28 миллионов рублей. 26-летний блогер рассказал, что купил Mercedes-AMG G 63 черного цвета с красным салоном. Стоимость машины составила 28 миллионов рублей.