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13:01, 25 января 2024Россия

Кремль ответил на вопрос о наличии послания НАТО в поездке Путина в Калининград

Пресс-секретарь Песков: в поездке Путина в Калининград нет послания НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В поездке президента России Владимира Путина в Калининград нет послания НАТО. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля опроверг наличие некоего месседжа. По словам Пескова, рабочие поездки в российские регионы входят в обязанности президента.

«Это (работа в регионах — прим. «Ленты.ру») — главное, чем занимается президент. А главное — не месседжи посылать, а то, что он делает уже много лет — работает над развитием нашей страны», — сообщил Дмитрий Песков.

Как сообщали в Кремле ранее, президент России Владимир Путин 25 января посетит Калининград, где по случаю Татьяниного дня встретится со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Песков также заявил, что в рамках поездки Путин уделит внимание вопросам развития региона.

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      Марк Леонов
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