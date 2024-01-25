В Кремле анонсировали поездку Путина в российский город
Президент России Владимир Путин 25 января посетит Калининград, где по случаю Татьяниного дня встретится со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Поездку главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам представителя Кремля, студенты смогут задать президенту любые вопросы.
Песков также добавил, что в рамках поездки Путин уделит внимание вопросам развития региона. Глава государства встретится с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и проведет совещание по социально-экономическому развитию субъекта. Помимо этого, президент в режиме видео-конференц-связи примет участие в открытии предприятия компании «Энкор Групп» по производству панелей для солнечных батарей.
Ранее в Кремле выразили надежду, что в обозримом будущем Путин сможет посетить с официальным визитом Северную Корею. Однако, говоря о сроках поездки, Песков подчеркнул, что до президентских выборов она не состоится.