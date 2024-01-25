В Кремле анонсировали поездку Путина в российский город

Песков заявил, что 25 января Путин посетит Калининград

Президент России Владимир Путин 25 января посетит Калининград, где по случаю Татьяниного дня встретится со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Поездку главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, студенты смогут задать президенту любые вопросы.

Песков также добавил, что в рамках поездки Путин уделит внимание вопросам развития региона. Глава государства встретится с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и проведет совещание по социально-экономическому развитию субъекта. Помимо этого, президент в режиме видео-конференц-связи примет участие в открытии предприятия компании «Энкор Групп» по производству панелей для солнечных батарей.

Ранее в Кремле выразили надежду, что в обозримом будущем Путин сможет посетить с официальным визитом Северную Корею. Однако, говоря о сроках поездки, Песков подчеркнул, что до президентских выборов она не состоится.

