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12:24, 25 января 2024Россия

В Кремле анонсировали поездку Путина в российский город

Песков заявил, что 25 января Путин посетит Калининград

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин 25 января посетит Калининград, где по случаю Татьяниного дня встретится со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Поездку главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, студенты смогут задать президенту любые вопросы.

Песков также добавил, что в рамках поездки Путин уделит внимание вопросам развития региона. Глава государства встретится с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и проведет совещание по социально-экономическому развитию субъекта. Помимо этого, президент в режиме видео-конференц-связи примет участие в открытии предприятия компании «Энкор Групп» по производству панелей для солнечных батарей.

Ранее в Кремле выразили надежду, что в обозримом будущем Путин сможет посетить с официальным визитом Северную Корею. Однако, говоря о сроках поездки, Песков подчеркнул, что до президентских выборов она не состоится.

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      Константин Лысяков
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