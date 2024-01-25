Лолита заявила о потере интереса к шоу-бизнесу

Лолита заявила, что больше не интересуется шоу-бизнесом

Российская певица Лолита Милявская заявила, что потеряла интерес к шоу-бизнесу. Ее слова приводит РИА Новости.

Артистка также подчеркнула, что не знает, состоятся ли ее концерты, запланированные в рамках юбилейного тура.

Ранее сообщалось, что концерт Лолиты состоится в Чехове на фоне отмены выступлений в других городах. С 15 до 29 февраля у исполнительницы было запланировано семь выступлений в городах Подмосковья. Из-за скандала, связанного с участием певицы в «голой вечеринке» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, концерты в Раменском, Орехово-Зуево, Коломне и Королеве были отменены.

Выступление певицы в Ступино не стали отменять, однако перенесли на сентябрь этого года.