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17:45, 25 января 2024Культура

Лолита заявила о потере интереса к шоу-бизнесу

Лолита заявила, что больше не интересуется шоу-бизнесом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Лолита Милявская заявила, что потеряла интерес к шоу-бизнесу. Ее слова приводит РИА Новости.

Артистка также подчеркнула, что не знает, состоятся ли ее концерты, запланированные в рамках юбилейного тура.

Ранее сообщалось, что концерт Лолиты состоится в Чехове на фоне отмены выступлений в других городах. С 15 до 29 февраля у исполнительницы было запланировано семь выступлений в городах Подмосковья. Из-за скандала, связанного с участием певицы в «голой вечеринке» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, концерты в Раменском, Орехово-Зуево, Коломне и Королеве были отменены.

Выступление певицы в Ступино не стали отменять, однако перенесли на сентябрь этого года.

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