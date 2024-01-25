Концерт Лолиты в Чехове состоится на фоне отмен в других городах

Концерт Лолиты в Чехове состоится, несмотря на отмену в других городах

Концерт российской певицы Лолиты Милявской состоится в Чехове на фоне отмены выступлений в других городах. Об этом сообщает Msk1.ru.

С 15 до 29 февраля у исполнительницы было запланировано семь выступлений в городах Подмосковья. Из-за скандала, связанного с участием певицы в «голой вечеринке» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, концерты в Раменском, Орехово-Зуево, Коломне и Королеве были отменены.

Выступление певицы в Ступино не стали отменять, однако перенесли на сентябрь этого года. Единственное выступление, которое состоится в назначенную дату, — шоу артистки в Чехове. Мероприятие пройдет в КТЦ «Дружба» 20 февраля. До этого сообщалось о массовой сдаче билетов на концерт Лолиты жителями Чехова, однако эту информацию не подтвердили.

Ранее Милявская ответила на вопрос о возможности выступать за границей после отмены концертов в российских городах.