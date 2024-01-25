Министр обороны Норвегии призвал готовиться к войне с Россией

Министр обороны Норвегии Кристофферсен призвал готовиться к войне с Россией

Норвегия должна увеличить расходы на оборону и готовиться к войне с Россией. Об этом заявил министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен сообщает The Telegraph.

Он сообщил, что Норвегии придется значительно инвестировать в оборону в течение ближайших трех лет, пока есть окно возможностей. Он также отметил, что Россия наращивает свои запасы оружия гораздо быстрее, чем ожидали союзники по НАТО.

«Нам нужно подготовить сильную национальную оборону, чтобы быть способными противостоять неопределенному и непредсказуемому миру», — добавил политик.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF призвал свою страну и союзников по НАТО готовиться к военному конфликту с Россией. Писториус предположил, что Германии следует вооружаться в ближайшие три-пять лет.