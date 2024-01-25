Премьер Мишустин вручил премии правительства в области культуры за 2023 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил семи номинантам премии правительства РФ в области культуры за 2023 год. Он заявил, что каждый проект стал особенным событием для любителей, профессионалов, взрослых и детей, передает РИА Новости.

«В них авторы обращаются к классическому наследию и народному искусству, хранят память о тяжелых временах отечественной истории, находят точные слова и яркие образы, чтобы рассказать людям о главном в их жизни», — сказал Мишустин.