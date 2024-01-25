Нацбанк Украины сообщил о многократном снижении инфляции

Нацбанк Украины: инфляция за 2023 год опустилась с 26,6 процента до 5,1 процента

По итогам 2023 года инфляция на Украине составила 5,1 процента, что более чем в пять раз ниже, чем в 2022 году, когда на фоне начала боевых действий рост цен достиг 26,6 процента. Об этом со ссылкой на данные Национального банка республики (НБУ) сообщает РИА Новости.

В текущем году регулятор ожидает инфляцию на уровне 8,6 процента, в 2025-м — 5,8 процента, в 2026-м — 5 процентов. Ранее глава НБУ Андрей Пышный говорил о прогнозе на 2023-й и 2024 года на уровне 5,8 и 9,8 процента.

Нацбанк оценивает объем международной финансовой помощи, которая будет получена в этом году в виде кредитов и грантов, в 37 миллиардов долларов. В пресс-службе регулятора отметили, что надеются с помощью такой поддержки сохранить международные резервы на высоком уровне и курсовую устойчивость.

Две недели назад заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что по итогам года рост украинской экономики окажется выше октябрьского прогноза Национального банка Украины в 4,9 процента. С большой долей вероятности он окажется выше пяти процентов.

В середине декабря регулятор снизил процентную ставку до 15 процентов, что объяснили замедлением инфляции в стране и улучшением инфляционных ожиданий населения и бизнеса.