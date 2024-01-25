На Украине призвали не считать неудачи предлогом для сокращения помощи Западом

Кулеба: неудачи Украины не должны стать предлогом для сокращения помощи Западом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Affairs призвал не считать неудачи страны на поле боя предлогом для сокращения помощи Западом.

«Чтобы бы ни происходило на земле на Украине, это не должно использоваться как предлог для сокращения поддержки», — подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что Киев не согласится на прекращение конфликта и переговоры с Россией, даже если произойдет сокращение западной помощи и наступит дефицит ресурсов. Расчет партнеров склонить страну на уступки путем отказа в поддержке не оправдается, заявил глава украинского МИД.

Он выразил мнение, что Запад будет вынужден возобновить помощь, чтобы избежать поражения Украины. По словам министра, ситуация на поле боя станет намного хуже, военные уже ощущают более сильный недостаток боеприпасов, чем два или три месяца назад.

Ранее Кулеба заявил, что вместо поставок снарядов Украине Запад ведет бесконечные дискуссии. Он отметил, что недостаток снарядов оказался проблемой с самого начала конфликта, но за два года улучшить ситуацию кардинально не удалось.

