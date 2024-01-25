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05:52, 25 января 2024Бывший СССР

НАТО предрекли распад в случае поражения Украины

Политолог Бортник предрек распад НАТО в случае поражения Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предрек распал НАТО в случае поражения Киева. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Вышка».

«Если Украина проиграет, то дальше НАТО посыплется», — сказал он. По словам аналитика, многие европейские страны отправятся на переговоры в Москву, чтобы обсудить с Россией вопросы безопасности. Он считает, что такие государства формально не станут покидать Североатлантический альянс, однако начнут все чаще проводить независимую политику и заявлять о своем нейтралитете.

«Вот таких сепаратистов внутри НАТО, если Украина проиграет, будет очень много, особенно среди малых стран Восточной и Южной Европы», — подчеркнул Бортник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятной возможность вступления Киева в Североатлантический альянс. По его словам, никто не может точно сказать, вступит Украина в НАТО или нет.

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      Марина Совина
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