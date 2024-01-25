Назван наиболее эффективный способ доставить женщине удовольствие в постели

Сексолог, психолог Лилия Сергеева подсказала наиболее эффективный способ доставить женщине удовольствие в постели и довести ее до оргазма. Ее цитирует Life.ru.

Сергеева убеждена, что чаще всего девушки испытывают оргазм из-за неожиданных и решительных приемов. «Банальность надоедает — это психологический и сексологический факт», — уверена специалист. Она призвала внести в интимную жизнь элемент новизны и разнообразия, чтобы интимная близость не стала обыденностью.

Сексолог назвала оральный секс еще одним действенным методом доставить удовольствие женщине. «Не стоит забывать о нежности при куннилингусе и стимуляции эрогенных зон — это дает быстрый и эффективный результат», — считает Сергеева.

Эксперт подчеркнула, что отношения между партнерами также сильно влияют на интимную жизнь. Поэтому она посоветовала в спальне избегать ссор и упреков.

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