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21:03, 25 января 2024Забота о себе

Назван наиболее эффективный способ доставить женщине удовольствие в постели

Фото: Unsplash

Сексолог, психолог Лилия Сергеева подсказала наиболее эффективный способ доставить женщине удовольствие в постели и довести ее до оргазма. Ее цитирует Life.ru.

Сергеева убеждена, что чаще всего девушки испытывают оргазм из-за неожиданных и решительных приемов. «Банальность надоедает — это психологический и сексологический факт», — уверена специалист. Она призвала внести в интимную жизнь элемент новизны и разнообразия, чтобы интимная близость не стала обыденностью.

Сексолог назвала оральный секс еще одним действенным методом доставить удовольствие женщине. «Не стоит забывать о нежности при куннилингусе и стимуляции эрогенных зон — это дает быстрый и эффективный результат», — считает Сергеева.

Эксперт подчеркнула, что отношения между партнерами также сильно влияют на интимную жизнь. Поэтому она посоветовала в спальне избегать ссор и упреков.

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      Екатерина Улитина
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