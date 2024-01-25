Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:50, 25 января 2024Среда обитания

Названы самые опасные для жизни регионы России

Самыми экологически опасными регионами оказались Курганская и Иркутская области

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Самыми опасными для жизни и здоровья людей регионами России оказались Астраханская, Иркутская, Курганская и еще несколько областей. Неблагоприятные с экологической точки зрения субъекты назвали аналитики проекта «Если быть точным» в своем исследовании, пишет «Коммерсантъ».

В регионах оценивали загрязнение почвы, воды и воздуха, а также обращение с отходами. Среди антилидеров специалисты также перечислили Московскую, Ростовскую и Челябинскую области, Бурятию, Хакасию, Красноярский край и Забайкальский край. При этом наиболее экологически благополучными оказались республики Адыгея и Марий Эл, Пензенская и Орловская области.

Аналитики отметили, что минимум 49 процентов городского населения России (более 52 миллионов человек) живет в локациях с очень грязным воздухом, а каждый девятый житель страны не имеет доступа к чистой воде. Эти факторы сказываются на продолжительности жизни. Еще одной важной проблемой оказался рост числа отходов — только в 2022 году образовалось более девяти миллиардов тонн мусора (на 6,7 процента больше, чем в 2021-м).

Ранее стали известны города России с самым грязным воздухом. Лидерами по этому показателю стали Черногорск, Минусинск и Чита.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США хотят вновь открыть черноморские проливы, закрытые для военных кораблей после начала СВО. Турция выступила против

      Российских детей захотели отправлять в летние лагеря в Северной Корее

      В Венгрии отказались проводить сессию парламента для решения по Швеции и НАТО

      Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии

      Раскрыта опасность COVID для младенцев

      В США захотели вывести свои войска из Сирии

      Угрожавшего поджечь склад Wildberries в Шушарах задержали

      Раскрыт размер гонорара актера Александра Петрова

      Европе указали на низкую обороноспособность и уязвимость без США и НАТО

      Российские студенты рассказали о зарплате мечты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше