Среда обитания
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08:32, 19 января 2024Среда обитания

Названы города России с самым грязным воздухом

Черногорск и Минусинск назвали самыми грязными городами России

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Черногорск и Минусинск назвали самыми грязными городами России. Рейтинг наиболее загрязненных городов страны опубликовал сопредседатель российской экологической партии «Зеленые» Сергей Шахматов в своем Telegram-канале.

В рамках исследования оценивалась экологическая обстановка, сложившаяся в России в первые недели января. По подсчетам специалистов, концентрация тонкодисперсной пыли в городе Черногорск республики Хакасия равняется 106 микрограммам на кубический метр. В Минусинске (Красноярский край) показатель составил 82 микрограмма на кубический метр. Следом за ними в рейтинге следует Чита, где уровень загрязнения воздуха достиг 68 микрограммов на кубический метр. Прежде всего воздух в этих городах загрязняется из-за работы местных систем печного отопления.

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По данным экологов на январь 2024 года, Черногорск, Минусинск и Чита остались в красной зоне по индексу качества воздуха. В оранжевую зону вошли промышленные центры России — Череповец, Магнитогорск и Омск. Также повышенный уровень загрязнения воздуха обнаружили в Ялте, Переславле-Залесском и Санкт-Петербурге.

В прошлом году СМИ, ссылаясь на рейтинг IQAir, сообщали, что Красноярск возглавляет список самых грязных городов мира. В результатах экорейтинга усомнились российские экологи, заметив, что в 2022-м лидером швейцарского рейтинга стала Кострома, где отсутствуют какие-либо вредные производства.

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      Виктория Клабукова
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