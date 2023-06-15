Эколог опроверг лидерство Красноярска в списке городов с самым грязным воздухом

Эколог Пукалов: рейтинг IQAir не отражает реальную ситуацию с вредными выбросами в России

В сети распространились сведения о том, что Красноярск лидирует в мировом списке городов с самым грязным воздухом. Впоследствии экологи опровергли эту информацию и заявили, что тиражируемый рейтинг не отражает реальную ситуацию с вредными выбросами в России.

Соответствующие сведения были опубликованы 6 февраля на сайте швейцарской компании-производителя систем очистки воздуха IQAir. Речь идет о рейтинге крупнейших населенных пунктов по AQI — индексу качества воздуха и загрязнению атмосферы. Уточняется, что специалисты технологической компании получают информацию от государственных станций мониторинга, а также сети краудсорсинговых мониторов AirVisual.

При этом данный список обновляется ежечасно — строчки могут как подниматься выше, так и опускаться в зависимости от мониторинговых данных. Таким образом едва ли можно утверждать, что тот или иной город является самым загрязненным в мире, так как в следующем часу лидирующая позиция может измениться. Известно, что IQAir также разместила рейтинг наиболее загрязненных городов мира, основываясь на данных за последние пять лет, — в нем нет ни одного российского населенного пункта на первых 50 позициях.

В беседе с порталом «СибМедиа» директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов отметил, что швейцарский рейтинг не отражает реально существующую картину, связанную с вредными выбросами в России. «У нас по этой швейцарской системе в течение прошлого лета самым грязным российском городом оказалась Кострома. При этом там нет ни одного вредного производства», — отметил он. По словам эксперта, самыми грязными российскими городами можно с уверенностью назвать те, которые включены в федеральный проект «Чистый воздух»: в первую очередь, это Магнитогорск, Челябинск, Чита и Братск.

Жители Красноярска действительно жалуются на качество воздуха в городе, однако власти регулярно отчитываются о проделанной работе, направленной на решение данной проблемы. Так, в апреле в пригороде был ликвидирован источник загрязнения воздуха, который выявили инспекторы министерства экологии Красноярского края вместе с сотрудниками природоохранной прокуратуры. По требованию властей предприятие по производству матрасов и диванов, расположенное на 20-м километре трассы Красноярск — Железногорск, убрало несанкционированную систему сжигания отходов производства.

Утверждения о том, что Красноярск оказался самым загрязненным городом мира, получили широкое распространение в региональных СМИ, при этом многие из них указывали на регулярное обновление рейтинга IQAir и подчеркивали, что уже через некоторое время лидирующие позиции в нем заняли другие населенные пункты. В числе таких изданий оказались «АиФ.ру», KP.RU, NGS24.Ru, «Сибмедиа».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»