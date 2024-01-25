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15:56, 25 января 2024Среда обитания

Несколько российских регионов предупредили об опасных погодных аномалиях

Вильфанд: в Москве, Краснодарском крае и Крыму ожидаются погодные аномалии

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Опасные погодные аномалии ожидаются в Москве, Краснодарском крае, Крыму и на Сахалине. Об экстремальных явлениях предупредил жителей нескольких регионов научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет RT.

В столице, по словам метеоролога, температура воздуха будет аномально высокой для января — на шесть градусов больше нормы. «Такой температурный фон соответствует концу второй и началу третьей декады марта. То есть погода в Москве сейчас опережает свое развитие примерно на два месяца», — рассказал Вильфанд и добавил, что такая погода спровоцирует гололедицу.

В Приморье ветер уже начал утихать, а на Сахалине сохранятся мороз и порывы ветра. Температура воздуха там, по словам синоптика, будет колебаться от минус 25 до минус 30 градусов Цельсия, а скорость ветра достигнет 30-32 метров в секунду.

Сложная погодная ситуация сложится на юге — там выпадут мокрый дождь и снег, а порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. «В Крыму это и восток, и южный берег Крыма. Там сильный ветер и сильные осадки», — пояснил метеоролог.

Ранее синоптики Сахгидромета предсказали, что сильная метель в регионе прекратится утром 26 января. Снег станет умеренным, а порывы ветра будут достигать 9-14 метров в секунду, уточнили метеорологи.

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      Нина Ташевская
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