В двух российских регионах отключат мобильный интернет по ночам

В Псковской и Новгородской областях до 30 января отключат мобильный интернет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что мобильный интернет стандарта LTE не будет работать в регионе с 25 по 30 января из-за настройки оборудования. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Ведерников уточнил, что отключение мобильного интернета запланировано на ночное время. Он добавил, что интернет в формате 3G продолжит работать.

«В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно в ночное время, с 23:00 до 6:00, на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи», — предупредил он.

Аналогичное отключение интернета произойдет и в Новгородской области. Ежедневно с 25 по 30 января с 23:00 до 06:00 будет отключен мобильный интернет формата 4G.

