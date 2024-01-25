Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:42, 25 января 2024Россия

В двух российских регионах отключат мобильный интернет по ночам

В Псковской и Новгородской областях до 30 января отключат мобильный интернет

Фото: Unsplash

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что мобильный интернет стандарта LTE не будет работать в регионе с 25 по 30 января из-за настройки оборудования. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Ведерников уточнил, что отключение мобильного интернета запланировано на ночное время. Он добавил, что интернет в формате 3G продолжит работать.

«В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно в ночное время, с 23:00 до 6:00, на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи», — предупредил он.

Аналогичное отключение интернета произойдет и в Новгородской области. Ежедневно с 25 по 30 января с 23:00 до 06:00 будет отключен мобильный интернет формата 4G.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ИКАО отказалась расследовать крушение Ил-76 из-за отсутствия полномочий

      Байден назвал Трампа своим профессором

      В двух российских регионах отключат мобильный интернет по ночам

      В России умер 17-летний хоккеист

      В США признали талант российских экономистов

      На Украине призвали не считать неудачи предлогом для сокращения помощи Западом

      В США назвали пугающей сумму внешнего госдолга

      В Херсонской области сообщили о потоплении лодки с десантом ВСУ

      Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в кроп-топе с глубоким декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше