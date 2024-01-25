Обрушивший здание насосной станции под Оренбургом взрыв попал на видео

Взрыв, из-за которого под Оренбургом обрушилось здание, попал на видео

Момент взрыва, из-за которого обрушилось здание канализационно-насосной станции в Оренбурге, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

На опубликованных кадрах не видно самого взорвавшегося помещения, однако виден взрыв, черный дым, а также обломки разрушенного здания.

По данным издания, трех человек удалось спасти, еще четверых ищут спасатели. При этом, по приведенным ТАСС данным Единой диспетчерской сети, под завалами могут находиться пять человек. В качестве причины взрыва собеседник РИА Новости назвал нарушения при проведении ремонтных работ.

О взрыве в регионе стало известно утром 25 января. В региональном управлении МЧС России подтвердили в Telegram факт обрушения и сообщили, что на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Ведется разбор завалов.