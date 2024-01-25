В российском городе обрушилось здание канализационно-насосной станции

«112»: под Оренбургом обрушилось здание, под завалами могут быть 7 человек

В городе Новотроицке Оренбургской области обрушилось здание канализационно-насосной станции. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По данным канала, под завалами могут находиться семь человек.

В региональном управлении МЧС России подтвердили в Telegram факт обрушения и сообщили, что на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Ведется разбор завалов. В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, добавили в пресс-службе областного МЧС

ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что на насосной станции произошел взрыв, и сообщает о троих пострадавших и еще семерых людях, которые могут быть под завалами.

Ранее в городе Рубцовске Алтайского края обрушилась стена жилого дома. Одна из несущих конструкций здания начала разваливаться еще в 2018-м году. Местные жители обвинили в случившемся управляющую компанию, которая отказалась обслуживать дом.