Оценена стоимость домов в конфискованном поселке Ходорковского

Эксперт Сырцов: дома в конфискованном поселке Ходорковского стоят $2-7 млн

Дома в конфискованном поселке в подмосковном Одинцове с недвижимостью основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) стоят от двух до семи миллионов долларов (177,4-620,9 миллиона рублей). Стоимость жилья оценил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, его слова передает РИА Новости.

Специалист отметил, что объекты расположены в очень интересной локации — на 7-м километре Рублевского шоссе. Там хорошая транспортная доступность, и территория примыкает к самому дорогому поселку Европы «Сады Майендорф».

«Большая часть объектов в поселке "Яблоневый сад" не распродана, ранее принадлежала собственникам "ЮКОСа" и потому точно может быть реализована государством в счет погашения долгов», — рассказал эксперт.

Однако статус «Яблоневого сада» ниже, чем у «Садов Майендорф» — особенно с учетом негативного политического шлейфа, считает эксперт. По словам Сырцова, цены на объекты в поселке сопоставимы с «Жуковкой-3» (3-5 миллионов долларов за дом), «Жуковкой-2» (3-7 миллионов долларов) и «СП Барвиха» (2-4 миллиона долларов).

«Учитывая удачную локацию, предвижу отложенный спрос и реализацию активов без существенного дисконта относительно рынка», — заключил Сырцов.

Ранее 25 января суд решил конфисковать в пользу государства дома руководителей ЮКОСа в «Яблоневом саду» в подмосковном Одинцове. Среди владельцев значились основатель Михаил Ходорковский (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), Леонид Невзлин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и Платон Лебедев.