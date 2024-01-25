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09:39, 25 января 2024Ценности

Пэрис Хилтон пришла на вечеринку Безоса в старом свадебном платье

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон пришла на вечеринку основателя Amazon Джеффа Безоса в старой одежде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя звезда посетила поместье миллиардера в Беверли-Хиллз стоимостью 165 миллионов долларов (примерно 15 миллиардов рублей), где проходило торжество по случаю его 60-летия, отмечает Daily Mail. Знаменитость надела один семи из нарядов, в котором отмечала свою свадьбу с предпринимателем Картером Рымом в 2021 году. Речь идет о полупрозрачном макси-платье марки Oscar de la Renta, украшенном узором из звезд и кристаллами Swarovski.

Хилтон уложила волосы в объемный фактурный пучок, оставив волнистые пряди по обе стороны лица. Также она сделала макияж, обведя губы коричневым карандашом и подчеркнув глаза черными стрелками.

В январе Пэрис Хилтон снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Знаменитость предстала перед камерой в комплекте нижнего белья, состоящем из кружевного бюстгальтера и трусов с высокой посадкой.

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      Алина Гостева
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