42-летняя Пэрис Хилтон снялась в нижнем белье и шубе

Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость предстала перед камерой в комплекте нижнего белья, состоящем из кружевного бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Для съемки звезда также надела чулки и остроносые туфли в тон. Вдобавок она примерила сетчатые перчатки, массивное колье с жемчужинами и шубу.

Поклонники оценили фотосессию Хилтон в комментариях под постом, который набрал более 228 тысяч лайков. «Выглядишь на 21!», «Великолепная фигура», «Такая красивая», «Этот цвет тебе к лицу», «Очень горячо», — высказывались они.

В октябре Пэрис Хилтон объяснила желание иметь 45 платьев для церемонии бракосочетания, которая состоялась в ноябре 2021 года в семейном имении Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Знаменитость призналась, что старалась надеть как можно больше различных образов в течение торжества.