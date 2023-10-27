Пэрис Хилтон объяснила желание иметь 45 свадебных платьев

Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон объяснила желание иметь 45 платьев для церемонии бракосочетания. На эту тему она высказалась в интервью British Vogue.

42-летняя знаменитость, которая сменила шесть нарядов во время свадьбы с бизнесменом Картером Реумом, призналась, что на самом деле приобрела еще 39 подвенечных платьев. По ее словам, она старалась надеть как можно больше различных образов в течение торжества, которое состоялось в ноябре 2021 года в семейном имении Бель-Эйр в Лос-Анджелесе.

«Моему стилисту звонили дизайнеры со всего мира. Все модельеры были рады стать частью моей свадьбы, поэтому они шили эти невероятные платья на заказ», — отметила собеседница издания и добавила, что сразу выбрала основным платье модного дома Oscar De La Renta. «Я хотела быть принцессой и повторяла за стилем Грейс Келли», — заключила она.

В ноябре 2021 года внешний вид Ким Кардашьян на свадьбе Пэрис Хилтон раскритиковали в сети. Телезвезда посетила торжество в черном платье длины макси с глубоким декольте. Пользователи сети назвали ее наряд неуместным для свадебной церемонии.