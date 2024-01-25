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16:18, 25 января 2024Силовые структуры

Бывший сотрудник ФСБ предстал перед судом за взятку в 100 миллионов рублей

В Перми судят экс-контрразведчика УФСБ по делу о взятке в 100 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Пермском военном гарнизонном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева, обвиняемого в получении взятки в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

Однако первое заседание было отложено в связи с неявкой адвоката подсудимого. Защитник уведомил судью о том, что находится в отпуске до 28 января. Царегородцев заявил, что ищет другого адвоката из-за занятости нынешнего из Москвы.

Ему вменяется получение денежного вознаграждения на посту начальника подразделения контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю. По версии следствия, за взятку он обещал двум знакомым, задержанным в Москве, перевод в пермский СИЗО и закрытие уголовного дела против них.

19 января сообщалось, что суд арестовал заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о взятке в 150 миллионов рублей. Он был задержан 16 января сотрудниками ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы.

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      Любовь Ширижик
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