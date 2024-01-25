Порномодель едва не распрощалась с жизнью после операции по подтяжке груди

Операция по подтяжке груди оставила порномодель с некрозом сосков. Об этом пишет Daily Mail.

22-летняя Хлои Роуз, которая ведет свою страничку на платформе OnlyFans, захотела улучшить форму груди и записалась на операцию в Стамбуле. Многие британцы ездят в Турцию ради пластических операций, потому что там они дешевле, чем на родине. Хлои заплатила за билеты и саму процедуру 2,8 тысячи фунтов стерлингов (примерно 317 тысяч рублей). Однако Роуз едва не распрощалась с жизнью из-за своего решения.

Хирурги убрали слишком много кожи с груди девушки, из-за чего в области сосков нарушилось кровообращение. Очнувшись после наркоза, Роуз начала испытывать сильную боль. Врачи при этом продолжали твердить, что все в порядке. Вскоре соски девушки стали чернеть, у нее начался некроз тканей. При этом больница, в которой лежала Роуз, потребовала дополнительных денег, чтобы продолжить лечить пациентку, но платить было нечем. Испугавшись за жизнь Роуз, ее подруга и сестра, приехавшие в Стамбул вместе с ней, устроили кампанию по сбору средств для рейса домой на медицинском борте. Им удалось собрать достаточно денег, чтобы организовать перелет на обычном самолете под контролем медиков.

По прилете в Великобританию Роуз на скорой увезли в больницу для срочной операции. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает, но ей понадобится длительный период восстановления и повторные операции для реконструкции формы груди. Девушка может целиком потерять соски.

Роуз нашла клинику через социальные сети и выбрала ее благодаря хорошим отзывам и высоким оценкам. МИД Великобритании сообщили родным девушки, что уже начали разбираться в произошедшем и связались с властями Турции.

Ранее сообщалось, что женщина с острова Реюньон обратилась к доктору с резями в животе и узнала, что беременна. Оказалось, что ребенок рос в брюшной полости вне матки.

