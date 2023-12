Женщина с жалобами на боль в животе узнала о ребенке между желудком и кишечником

Мать двоих детей пожаловалась врачам на боль в животе и узнала о беременности

Жительница острова Реюньон неожиданно для себя узнала о беременности, когда пожаловалась на проблемы с пищеварением. Об этом случае пишет The New England Journal of Medicine.

37-летняя мать двоих детей обратилась к врачам, потому что десять дней подряд страдала от постоянной боли в животе. Кроме того, женщина пожаловалась на вздутие, которое становилось все заметнее с каждым днем. Снимки МРТ показали, что у пациентки развилась внематочная беременность. На момент постановки диагноза плоду было уже 23 недели, и плацента, прикрепившись к тазу, разместилась у нее в брюшной полости — между желудком и кишечником. Несмотря на нестандартные обстоятельства, в развитии ребенка не было выявлено никаких аномалий.

Внематочная беременность встречается крайне редко, почти всегда имеет фатальные последствия для плода и очень опасна для матери. Однако в этом случае доктора сумели спасти мать и сохранить жизнь ребенку, продлив период беременности на шесть недель. После этого они провели операцию, после которой новорожденного поместили в инкубатор. Мать на 12-й день после родов повторно прооперировали, чтобы убрать остатки плаценты из брюшной полости. Обоих выписали через три месяца постоянных наблюдений и поддерживающей терапии.

Внематочные беременности — относительно редкое явление, в США они составляют лишь два процента от общего количества беременностей. Аномалия происходит в том случае, если оплодотворение случается в фаллопиевой трубе или яичнике вместо матки. По мере развития плода в этих органах может произойти разрыв, после которого зародыш попадает в брюшную полость. В 90 процентах случаев плод в этих обстоятельствах не выживает. Среди выживших 20 процентов детей рождаются с врожденными дефектами и повреждениями мозга.

