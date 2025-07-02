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07:50, 2 июля 2025Спорт

Медведева показала фото в красном платье с откровенным декольте

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @jmedvedevaj

Российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала новую фотографию.

На снимке спортсменка позирует в красном обтягивающем платье с откровенным декольте. В руках она держит бутерброд с колбасой. Пост собрал более десяти тысяч лайков.

Ранее Медведева сравнила заработок во время спортивной карьеры и после. Фигуристка заявила, что в данный момент зарабатывает намного больше, чем во время карьеры.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

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