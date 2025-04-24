Медведева сравнила заработок во время спортивной карьеры и после

Медведева заявила, что сейчас зарабатывает намного больше, чем во время карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире YouTube-шоу «Вещдоки» сравнила заработок во время спортивной карьеры и после.

Медведева заявила, что сейчас зарабатывает намного больше, чем во время карьеры. По ее словам, в спорте деньги являются приятным бонусом. «Только под олимпийский сезон у меня начались контракты, причем предложений было много. От многого отказывались, потому что не было времени ни на съемки, ни на отработку этих контрактов», — поделилась фигуристка.

Россиянка подчеркнула, что спорт высоких достижений — это работа на будущее. «Олимпиада мне дала большую медийку, и благодаря тому, что вот тогда обо мне страна и часть мира узнала, у меня появилась возможность сидеть сейчас здесь», — рассказала она.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.