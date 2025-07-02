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08:01, 2 июля 2025Россия

В России мужчина криком прогнал медведя с участка

В Иркутске мужчина криком прогнал медведя с участка, это попало на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Иркутске мужчина криком прогнал бурого медведя с собственного участка. Кадры случившегося публикует Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно, как медведь роется в помойке на территории участка. Отогнать его решает мужчина — он несколькими громкими выкриками пугает животное, из-за чего оно уходит за ворота. Женский голос за кадром говорит, что медведь продолжает стоять рядом с участком у машины. На этом видеозапись заканчивается.

Кадры, как утверждается, сняты на территории СНТ «Лесники». Других данных о ситуации не приводится.

Ранее в Сахалинской области медведь напал на двух человек в лесном массиве вдоль трассы. В районе, где произошло нападение, небольшого медведя видели ранее.

ЖЗЛ
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