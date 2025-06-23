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08:55, 23 июня 2025Россия

Медведь напал на двух человек в российском регионе

В Сахалинской области медведь напал на двух человек, один серьезно пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: ASTV.RU

В Сахалинской области медведь напал на двух человек в лесном массиве вдоль трассы. Об этом сообщает astv.ru.

По информации портала, животное напало на людей у скульптуры «Три оленя». Один из пострадавших получил серьезные травмы. Информация о его состоянии уточняется.

Как сообщили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства, на месте происшествия оперативная группа проводит мероприятия по регулированию численности хищников. Отмечается, что в районе, где произошло нападение, небольшого медведя видели ранее.

В мае медведь напал на человека возле села Ленино в Приморском крае. Пострадал 32-летний мужчина. Напавшего животного не нашли.

ЖЗЛ
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