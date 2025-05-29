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15:41, 29 мая 2025Россия

Медведь напал на россиянина

В Приморском крае медведь напал на 32-летнего мужчину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andy Holmes / Unsplash

Возле села Ленино в Приморском крае медведь напал на 32-летнего мужчину. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям издания, россиянина доставили в больницу после нападения хищника. Сотрудники полиции и представители охотнадзора осмотрели место происшествия — зверя пока не обнаружили.

Для поиска медведя пришлось привлечь специальную группу.

До этого стало известно, что в Башкирии медведь напал на мужчину в лесу. Пострадавший провел в больнице 15 дней, но врачи не смогли сохранить ему жизнь.

Еще раньше хищник набросился на мужчин, которые тушили пожар в Забайкальском крае. Один из них не выжил, другой пропал.

Вот это да!
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