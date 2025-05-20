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13:24, 20 мая 2025Россия

Россиянин встретился с медведем в лесу и не выжил

В Башкирии медведь напал на мужчину в лесу, он не выжил
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Andy Holmes / Unsplash

В Башкирии медведь напал на мужчину в лесу. Пострадавший провел в больнице 15 дней, но врачи не смогли его спасти, сообщили в республиканском Минздраве, передает РИА Новости.

Мужчину после нападения доставили в Белорецкую больницу со множественными переломами и рваными ранами. Жителя Башкирии оперировали в течение шести часов, его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

В мае медведь напал на мужчин, которые вместе с коллегами тушили пожар в Забайкальском крае. Один из них не выжил, другой пропал.

Похожий случай произошел в Подмосковье в апреле. Тогда местный житель отправился в лес на поиски сброшенных лосиных и оленьих рогов — ближе к границе Московской и Смоленской областей он наткнулся на медведя. Тот напал на него и разодрал лицо. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

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