В Подмосковье медведь напал на местного жителя

Медведь напал на мужчину на границе Московской и Смоленской областей

Медведь напал на жителя Подмосковья в одном из лесов региона. ЧП произошло днем 3 апреля, сообщает MK.RU.

Известно, что мужчина отправился в лес на поиски сброшенных лосиных и оленьих рогов. Однако ближе к границе Московской и Смоленской областей он наткнулся на медведя.

Зверь набросился на мужчину. Однако в какой-то момент медведь решил отпустить жертву. Пострадавшему удалось связаться по телефону с родными и сообщить о произошедшем. Эвакуировали его с помощью вертолета, мужчина находится в тяжелом состоянии, у него обнаружили травмы лица и перелом нескольких костей.

Ранее на Новой Земле метеоролог криком прогнала пришедшего на станцию за треской белого медведя. На опубликованных кадрах виден зверь, который обследует постройку. По словам женщины, он попытался забраться в пристройку, где находятся остатки улова трески.