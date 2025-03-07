Россиянка криком прогнала пришедшего за треской белого медведя

На Новой Земле метеоролог криком прогнала пришедшего за треской белого медведя

На Новой Земле метеоролог криком прогнала пришедшего на станцию за треской белого медведя. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Радио Sputnik».

На кадрах виден зверь, который обследует постройку. По словам женщины, он попытался забраться в пристройку, где находятся остатки улова трески.

«Ты задолбал. Ушел отсюда! Бегом отсюда пошел!» — слышно голос автора ролика.

Ранее стало известно, что в Якутии медведь напал на двух рабочих. Согласно данным министерства здравоохранения Республики Саха, пострадавшими являются рабочие Чаяндинского месторождения.