Медведь растерзал пожарного в лесу Забайкалья

Медведь напал и растерзал пожарного во время операции в лесу в Хилокском округе

Медведь напал на пожарного, отбившегося от группы коллег в Хилокском округе, которая совершала операцию по ликвидации возгораний в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По предварительной информации, от группы отделились двое спасателей. Одного медведь растерзал насмерть, второй пропал, организованы поиски. По факту случившегося прокуратура инициировала проверку.

Ранее сообщалось, что в Индии из-за лесных пожаров дикие звери начали часто появляться рядом с поселениями. Так, двое медведей напали на 75-летнего мужчину, который вышел из дома в расположенный на улице туалет. На его крики прибежали родственники, но спасти его не удалось.