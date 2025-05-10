Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:22, 10 мая 2025Россия

Медведь растерзал пожарного в лесу Забайкалья

Медведь напал и растерзал пожарного во время операции в лесу в Хилокском округе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Медведь напал на пожарного, отбившегося от группы коллег в Хилокском округе, которая совершала операцию по ликвидации возгораний в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По предварительной информации, от группы отделились двое спасателей. Одного медведь растерзал насмерть, второй пропал, организованы поиски. По факту случившегося прокуратура инициировала проверку.

Ранее сообщалось, что в Индии из-за лесных пожаров дикие звери начали часто появляться рядом с поселениями. Так, двое медведей напали на 75-летнего мужчину, который вышел из дома в расположенный на улице туалет. На его крики прибежали родственники, но спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет иного выбора». Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

    В Раде назвали роковое для Украины решение

    В Кремле понадеялись на большую гибкость и мудрость Киева при посредничестве США

    Медведь растерзал пожарного в лесу Забайкалья

    Песков рассказал об усилиях Путина по урегулированию конфликта на Украине

    В Индии сообщили о гибели высокопоставленного чиновника при ударах Пакистана

    В России назвали условие согласия Москвы на размещение иностранных войск на Украине

    Песков назвал условие для начала перемирия на Украине

    В Пакистане сообщили об успешной кибератаке на инфраструктуру Индии

    Россия закроет небо над запускающим ракеты типа «Орешник» полигоном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости