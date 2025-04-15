Медведи растерзали пошедшего в туалет пенсионера

В Индии медведи растерзали 75-летнего мужчину, который пошел в туалет ночью

В Индии медведи растерзали пожилого жителя штата Раджастхан. Об этом сообщает газета Rajasthan Patrika.

Инцидент произошел в деревне Тхория в среду, 9 апреля. Ночью 75-летний Севалал Балай пошел в туалет, расположенный во дворе. Как только пенсионер вышел из дома, на него набросились два медведя. Звери утащили Балая на ближайшее поле и расправились с ним.

На крики мужчины прибежали его родственники и отогнали медведей палками. Однако пожилой индиец получил тяжелые травмы, и спасти его не удалось.

Как рассказали жители деревни, из-за лесных пожаров, которые бушевали в районе в последние две недели, дикие звери стали часто появляться около поселений. Люди потребовали, чтобы власти защитили их от агрессивных животных и, в частности, усилили ночное патрулирование территорий, прилегающих к лесу.

Ранее сообщалось, что в Японии медведь вломился в дом к 96-летнему пенсионеру и покалечил его. Перед этим хищник атаковал другого мужчину, который работал в своем сарае.