Медведь вломился в дом к 96-летнему пенсионеру и покалечил его

The Japan Times: В Японии медведь покалечил троих пенсионеров в городе Иияма

В Японии медведь покалечил троих пенсионеров в городе Иияма, префектура Нагано. Об этом сообщает The Japan Times.

Инцидент произошел в четверг, 10 апреля. Сначала зверь напал на 65-летнего мужчину, который работал в сарае. Затем медведь выбил стекло соседнего дома, вломился туда и покалечил 96-летнего хозяина и 66-летнюю женщину. Мужчины получили тяжелые травмы лиц и конечностей.

«Я была на кухне и услышала грохот. Я не поняла, что случилось, а потом увидела большой черный силуэт в гостиной», — рассказала пострадавшая.

После этого медведь убежал в соседний пустующий дом. Когда на место происшествия прибыли охотники, его там уже не было.

Как пишет The Japan Times, в прошлом году в Японии было зафиксировано 1430 случаев появления медведей рядом с жильем.

Ранее сообщалось, что медведь растерзал человека в Словакии. Останки жертвы нападения дикого зверя обнаружили недалеко от города Детва.