Потомки украинских медведей растерзали четвертого человека в Европе

The Slovak Spectator: В Словакии медведь убил мужчину в лесу

Потомок украинских медведей, завезенных в страну в 1990-е годы, растерзал человека. Об этом сообщает The Slovak Spectator.

Останки жертвы нападения дикого зверя обнаружили поздно вечером в воскресенье, 30 марта, недалеко от города Детва, Банска-Бистрицкий край. По данным предварительного расследования, проведенного сотрудниками Государственной службы охраны природы Словакии, мужчину атаковал бурый медведь.

Нападение произошло в лесу примерно в километре от городской черты. Издание отмечает, что это уже четвертый подобный случай за последние годы. Один случился в 2021-м, и еще два — в 2024-м.

Министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба отметил, что в популяция бурых медведей в стране увеличивается очень быстро, и предложил разрешить охотниками отстрел 350 хищников. Он также отметил, что на заседании правительства в среду, 2 апреля, предложит ввести чрезвычайное положение в регионах, где «наблюдается присутствие медведей». Это решение может быть принято несмотря на то, что эти звери находится в национальной Красной книге.

В последние десятилетия в Словакии восстанавливали истребленную в начале XX века популяцию бурых медведей. Для этого в 1990-х годах в страну завезли несколько особей с Украины. Переехавшие на новое место звери быстро размножились в лесах на востоке и севере Словакии и стали нападать на людей.

26 марта сообщалось, что в Словакии мужчина столкнулся с агрессивной медведицей и отбился от нее. Схватка с агрессивной хищницей попала на видео.