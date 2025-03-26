Мужчина отбился от медведицы топором

В Словакии мужчина отбился топором от агрессивной медведицы

В Словакии мужчина столкнулся с агрессивной медведицей и отбился от нее. Ролик публикует Daily Mail.

Инцидент произошел в лесном массиве Жилинского края 21 марта. Он попал на видео благодаря расставленным в лесу фотоловушкам. На кадрах видно, как мужчина прогуливается с собакой и на него набрасывается хищница. Она несколько раз подбегает к мужчине, а тот сначала распыляет специальный спрей ей в морду, а затем ударяет животное топором по голове.

Словак по имени Питер впоследствии рассказал, что, заметив медведицу с медвежатами поблизости, стал шуметь в надежде, что это заставит животных уйти глубже в чащу. Мужчина уже сталкивался с медведями в дикой природе, поэтому был готов к нападению. Когда медведица вернулась после попытки отогнать ее спреем, он пустил в ход топор. Она упорно бросалась на Питера и после окончания видеозаписи, поэтому мужчина нанес ей несколько ударов в область головы. В итоге ему все же удалось отбиться от хищницы.

Неизвестно, насколько серьезно было ранено животное. Питер считает, что после этой стычки медведица станет еще агрессивнее. По его словам, атака могла стать смертельной, если бы он не защищался.

Ранее в США супруги напали с ножом и пистолетом на медведя, ворвавшегося в их дом. Им удалось справиться с агрессивным хищником и спасти свои жизни и жизни своих детей.