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09:09, 26 марта 2025Из жизни

Мужчина отбился от медведицы топором

В Словакии мужчина отбился топором от агрессивной медведицы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Словакии мужчина столкнулся с агрессивной медведицей и отбился от нее. Ролик публикует Daily Mail.

Инцидент произошел в лесном массиве Жилинского края 21 марта. Он попал на видео благодаря расставленным в лесу фотоловушкам. На кадрах видно, как мужчина прогуливается с собакой и на него набрасывается хищница. Она несколько раз подбегает к мужчине, а тот сначала распыляет специальный спрей ей в морду, а затем ударяет животное топором по голове.

Словак по имени Питер впоследствии рассказал, что, заметив медведицу с медвежатами поблизости, стал шуметь в надежде, что это заставит животных уйти глубже в чащу. Мужчина уже сталкивался с медведями в дикой природе, поэтому был готов к нападению. Когда медведица вернулась после попытки отогнать ее спреем, он пустил в ход топор. Она упорно бросалась на Питера и после окончания видеозаписи, поэтому мужчина нанес ей несколько ударов в область головы. В итоге ему все же удалось отбиться от хищницы.

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Неизвестно, насколько серьезно было ранено животное. Питер считает, что после этой стычки медведица станет еще агрессивнее. По его словам, атака могла стать смертельной, если бы он не защищался.

Ранее в США супруги напали с ножом и пистолетом на медведя, ворвавшегося в их дом. Им удалось справиться с агрессивным хищником и спасти свои жизни и жизни своих детей.

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