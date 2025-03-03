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03:30, 3 марта 2025Из жизни

Муж и жена одолели ворвавшегося в их дом крупного медведя с помощью ножа и пистолета

В США супруги напали на медведя, ворвавшегося в их дом, с ножом и пистолетом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Martin Schutt / DPA / Globallookpress.com

В штате Висконсин, США, супруги одолели ворвавшегося в их дом агрессивного медведя. О жестокой схватке они вспомнили в интервью AmmoLand.

Чад и Лейси Лиске пережили нападение медведя 20 мая 2022 года. Вечером того дня муж и жена уже собирались ложиться спать, когда вдруг услышали странный звук и увидели, как в дом через окно забирается крупный медведь.113-килограммовый хищник тут же напал на Чеда. Мужчина попросил жену достать из сейфа пистолет, а сам стал бороться со зверем голыми руками.

По словам Чада, хищник встал перед ним на задние лапы и пытался ударить лапой или укусить. Мужчина пытался схватить зверя за пасть, но тот укусил его руку. Затем медведю удалось повалить Чеда на пол, но тот быстро выбрался из-под него. «Моя жена кричала, что не может вспомнить код, чтобы залезть в сейф и достать пистолет, — вспоминает мужчина. — Я выкрикивал ей код снова и снова, пока боролся с медведем». В конце концов Лейси сдалась и побежала на кухню за ножами.

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Вернувшись, женщина вонзила нож в спину медведя, но попала в его кость. Хищник опустил Чада и обернулся к новой жертве. В этот момент мужчина добрался до сейфа, взял пистолет и выстрелил в голову хищнику. Он свалился замертво от одной пули. Как отмечает Чад, в тот момент в доме спали их трое детей. Они не пострадали.

Супругов экстренно доставили в больницу. За время схватки медведь успел укусить Лейси в правое предплечье, а у Чада были раны на обеих руках, спине и голове. Медведя проверили на бешенство — он оказался не заразен. Супруги полностью восстановились от полученных травм.

Ранее американский охотник рассказал, как более 70 лет назад ему удалось расправиться с рекордным по размеру гризли, который за сутки до этого растерзал двух сородичей. «Я опустился на одно колено в снег, направил ружье на медведя и быстро выстрелил ему в область сердца», — вспоминает мужчина.

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