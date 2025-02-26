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05:01, 26 февраля 2025Из жизни

Огромный медведь растерзал двух сородичей и бросился на охотников

Outdoor Life: Охотник убил огромного гризли, растерзавшего двух медведей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

Американский охотник рассказал, как более 70 лет назад ему удалось расправиться с рекордным по размеру гризли, который за сутки до этого растерзал двух сородичей. Почему с такой добычей он упустил победу в конкурсе охотников, пишет Outdoor Life.

В 1951 году Эйс Демерс, одержимый охотой на гризли, отправился в Канаду. Несколько дней он безуспешно искал следы медведя. «Я был почти готов поклясться, что такого животного, как гризли, не существует», — вспоминает охотник. Однажды ему все же дали наводку на огромного гризли и уверили, что выследить его можно выследить. Демерс попросил помощи местного охотника и вместе с ним и проводником отправился на медвежью тропу.

Два дня мужчины на лошадях пытались нагнать гризли, пока не наткнулись на свежие следы. Они пошли по следу в заросли. Там их и встретил огромный медведь: он стоял на задних лапах и закапывал что-то. Заметив мужчин, он тут же развернулся к ним и бросился на Демерса. «Я опустился на одно колено в снег, направил ружье на медведя и быстро выстрелил ему в область сердца», — вспоминает охотник.

Однако, по его словам, после выстрела гризли продолжил приближаться. Тогда Демерс выстрелил еще раз — медведь неподвижно упал перед ним. Осмотрев местность, охотники поняли, что набрели на тайник гризли с едой. Там они нашли останки двух лосей, после чего, как рассказывает Демерс, решили проверить ту кучу, в которой копался гризли до их прихода. Внутри оказались туши бурого и черного медведей. Мужчины предположили, что хищники вторглись на территорию гризли и поплатились за это.

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Охотники принялись разделывать добычу. Они сняли с гризли шкуру и стали срезать мясо. «Наши охотничьи ножи в мгновение ока затупились», — отмечает Демерс. Он отпилил череп гризли и вместе со шкурой повез его домой в штат Орегон. Там он отправил свои трофеи на конкурс. Его гризли занял третье место на соревнованиях 1951 года и стал четвертым по размеру пойманным гризли в мире.

По словам Дамерса, после оглашения результатов конкурса ему позвонила одна из его организаторов. Она отметила, что мужчина случайно отпилил от черепа небольшой кусок, который мог бы принести ему победу. В статье 1953 года Дамерс заявлял, что вернется в Канаду и найдет останки того гризли. Сделал ли он это — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Индии медведь растерзал отца и сына, а затем напал на егеря. Местным жителям посоветовали быть очень осторожными, потому что хищника до сих пор не поймали.

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