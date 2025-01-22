Медведь растерзал отца с сыном и напал на пытавшегося спасти их егеря

В Индии отец и сын стали жертвами медведя

В Индии медведь растерзал двоих мужчин, а затем напал на егеря. Об этом пишет Times of India.

Трагическое происшествие случилось в лесу Желанкаса, возле деревни Донгаркатту, штат Одиша. Местные жители, 45-летний Суклал Даро и 22-летний Аджу Курети, утром в среду, 18 января, отправились через лес к своим полям знакомым маршрутом. Пока они шли, на них внезапно напал медведь-губач. Сначала он набросился на Курети, однако дежурившие неподалеку сотрудники лесного департамента сумели его отогнать. Тогда медведь переключился на Дарро. Спасти его не удалось, хищник растерзал мужчину.

Курети выжил, его доставили в больницу. Через непродолжительное время к месту нападения пришла большая группа селян, с ними были полицейские и сотрудники лесного департамента. Они намеревались забрать тело Дарро. Среди них находился и 65-летний отец погибшего, Шанкар Дарро. Когда он двинулся к лежащему на земле сыну, из леса выбежал медведь и бросился на него. Агрессивный хищник растерзал Дарро-старшего на глазах у почти 50 свидетелей.

Егерь Нараян Ядав пытался помочь пожилому мужчине, но лишь разозлил медведя сильнее. Животное несколько раз укусило мужчину, нанеся ему серьезные травмы. Ядава госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Местным жителям посоветовали быть очень осторожными, потому что медведя до сих пор не поймали. Сотрудники лесного департамента подозревают, что хищник страдает от бешенства, однако определить это наверняка можно будет лишь после его поимки.

Ранее сообщалось, что в США подстреленный охотником медведь упал с дерева и придавил другого охотника. Спасти мужчину врачам не удалось.