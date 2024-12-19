Подстреленный охотником медведь упал с дерева и придавил другого охотника

В США подстреленный медведь упал с дерева и убил охотника

В США подстреленный медведь упал с дерева на охотника. Об этом пишет CBS 4.

Утром 9 декабря в лесистой местности недалеко от города Ричмонд, штат Вирджиния, группа охотников шла по медвежьему следу. Мужчинам удалось загнать хищника на дерево. Заподозрив, что животное не слезет, один из охотников выстрелил в медведя. Пуля попала в цель, и медведь разжал лапы. Однако его туша упала на стоящего в трех метрах от дерева 58-летнего Лестера Харви и придавила его.

Харви получил множественные травмы из-за большой силы удара. Товарищи попытались оказать ему первую помощь до приезда скорой. Мужчину госпитализировали сначала в местную больницу, а затем перевезли в крупный медицинский центр. Однако врачи не смогли спасти ему жизнь. 13 декабря его не стало.

У Харви осталась жена, пятеро детей и восемь внуков.

Ранее сообщалось, что в США охотник выстрелил в пару, гулявшую с собакой, потому что перепутал их с животным. Из-за густой растительности мужчина не разглядел человеческие силуэты и принял шуршание листьев и треск веток за звуки приближающегося оленя.