Раскрыто состояние пострадавшего при нападении медведя под Москвой мужчины

Минздрав Подмосковья: Пострадавший от нападения медведя в тяжелом состоянии

Мужчина, который пострадал от нападения медведя в Подмосковье, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на директора Красногорской больницы Бутая Бутаева пишет Минздрав Московской области в Telegram-канале.

«Мужчина, пострадавший от нападения медведя в г.о. Шаховская, находится стабильном в тяжелом состоянии. Мультидисциплинарная бригада врачей в течение 4-х часов ушивала раны и стабилизировала состояние пациента», — сказал Бутаев.

По его информации, мужчина продолжает находиться в реанимации. Из-за сложности его состояния и большого количества травм ему предстоит еще несколько медицинских вмешательств.

Медведь напал на мужчину в Подмосковье в четверг, 3 апреля. Местный житель отправился в лес на поиски сброшенных лосиных и оленьих рогов. Ближе к границе Московской и Смоленской областей он наткнулся на медведя, который напал на него и разодрал лицо.